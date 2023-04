Hermès : inaugure son nouveau magasin à Hambourg

(Boursier.com) — Hermès ouvrira demain un nouveau magasin à Hambourg. Située au 43 Neuer Wall, en plein coeur du centre-ville, dans le quartier où la maison a jeté l'ancre en 1997, cette adresse, parmi les 9 que compte la maison dans le pays, témoigne de l'attachement d'Hermès à la ville portuaire et à sa clientèle locale, et participe au dynamisme du marché européen. "La maison parisienne invite ses clients fidèles comme les nouveaux visiteurs à découvrir le foisonnement et la contemporanéité de ses collections dans un environnement chaleureux qui mêle inspirations et artisanat locaux à ses savoir-faire d'exception", explique le sellier.