Hermès : impressionne encore !

(Boursier.com) — Hermès rassure le monde du luxe. Le sellier a encore accéléré au deuxième trimestre avec une croissance organique de 27,5%, soutenue par une dynamique solide dans l'ensemble de ses régions et activités. Cette progression est supérieure à celle de 23% enregistrée au premier trimestre et porte à 25,2% la croissance organique sur l'ensemble du premier semestre. Le consensus tablait sur une progression interne des ventes de 23,6%. Alors que les analystes s'inquiétaient de la situation aux Etats-Unis, les revenus du fabricant de sacs Birkin ont bondi de 21% à taux de change constants, soit près du double des attentes. Les ventes en Asie, hors Japon, ont grimpé pour leur part de 33,7%, grâce à une base de comparaison favorable en Chine où le groupe a rouvert en avril après la rénovation de son magasin Peninsula, sa première adresse ouverte à Pékin en 1997.

"Les tendances de la demande pour début juillet n'ont changé dans aucune région, a déclaré le président exécutif, Axel Dumas, lors de la conférence de présentation des comptes. "Dans les moments difficiles, il y a ce que nous appelons dans la finance la fuite vers la qualité, nous en avons donc profité", a indiqué le dirigeant, ajoutant "je ne veux pas porter la poisse".

Le résultat opérationnel courant a progressé de 28% à 2,95 milliards d'euros (2,8 MdsE de consensus) au premier semestre, et la marge a atteint 44% contre 42,1% un an plus tôt et 42,5% de consensus. Hermès ne fournit pas de prévisions financières chiffrées, mais dit poursuivre l'année 2023 "avec confiance".

"Hermès fait exploser toute l'industrie du luxe", affirme Luca Solca, analyste chez Bernstein. "Hermès se tient tête et épaules au-dessus de n'importe qui d'autre".

Le titre bondit de 3,2% à 1.996 euros en début de séance à Paris.