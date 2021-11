Hermès : Goldman Sachs plombe le titre

(Boursier.com) — La belle série s'arrête là pour Hermès. Le titre du sellier cède 2,4% à 1.432 euros en matinée à Paris après avoir aligné huit séances consécutives dans le vert. La pression vendeuse du jour est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier (ainsi que Montcler) à 'vendre' après avoir abaissé ses prévisions de croissance pour l'industrie du luxe en 2022, dans un contexte de risques croissants pesant sur le marché clé chinois.

Les récents commentaires étaient positifs, pointant pour une accélération des ventes en Chine au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, et des perspectives positives pour la saison des fêtes, mais il existe un risque découlant de la réglementation potentielle liée à la "prospérité commune", écrit la banque d'affaires. Elle prévoit désormais une croissance des ventes mondiales de produits de luxe de 9% l'année prochaine, contre une prévision précédente de +13,5%. La Chine continentale reste le moteur de croissance le plus important pour le secteur ; des prévisions de croissance plus faibles et des valorisations supérieures aux moyennes historiques signifient que l'analyste devient désormais "plus sélectif". Le pouvoir de fixation des prix devrait continuer à soutenir la croissance mondiale, mais de façon plus modérée en 2022-2023, ajoute le courtier.

L'objectif est réduit de 1.355 à 1.250 euros.