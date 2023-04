Hermès : flirte avec les 2.000 euros après un excellent premier trimestre

(Boursier.com) — En hausse de 1,3% à 1.970 euros, Hermès évolue au plus haut historique en Bourse. Les investisseurs saluent logiquement la nouvelle publication de choix du sellier qui a 'explosé' les attentes au premier trimestre. "Après un très bon quatrième trimestre, nous avons eu un trafic robuste, même légèrement supérieur au début de 2023", a déclaré à la presse le directeur financier Eric du Halgouet, cité par 'Bloomberg'. La société a notamment mis en avant de " très bonnes " ventes pendant le Nouvel An chinois. Le dirigeant a précisé que les tendances jusqu'à présent ce mois-ci pour la Chine et les États-Unis semblent similaires à la performance du premier trimestre, ajoutant qu'Hermès voit une "belle dynamique" en Chine alors que la marque n'a pas connu de ralentissement aux États-Unis jusqu'à présent.

Hermès a réalisé une "très belle performance", affirme Stifel. "La croissance pour toutes les régions et catégories a largement dépassé le consensus", souligne l'analyste, ajoutant qu'Hermes offre "les meilleurs fondamentaux du secteur". Citi ('neutre') parle d'une nouvelle solide performance en matière de revenus, supérieure à celle de l'industrie. Le titre a surperformé mais price "la perfection".

Certains analystes considèrent qu'Hermes appartient à une catégorie à part en ce qui concerne le pouvoir de fixation des prix. La demande pour ses sacs à main dépasse généralement sa capacité de production, et de nombreux sacs ont également des valeurs de revente plus élevées. Bernstein ('performance de marché') explique ainsi que la publication confirme "la capacité supérieure d'Hermès à surmonter les tendances défavorables de la demande, en tirant parti de la forte désirabilité de sa marque et de ses listes d'attente". Le courtier met également en avant la forte croissance dans les Amériques alors que LVMH y a connu une croissance plus lente.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') évoque un bon début d'année. Toutes les zones géographiques ont obtenu de meilleurs résultats que prévu, mais le rythme a été particulièrement prononcé en France. "Sur la base des résultats d'aujourd'hui, nous nous attendons à ce que le consensus sur la croissance organique des ventes en année pleine progresse d'environ 300 points de base".