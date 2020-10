Hermès : du solide

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès monte de 0,2% ce vendredi à 815,40 euros, alors que le groupe a renoué avec la croissance au troisième trimestre... Le groupe sellier a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros sur la période, en hausse de 7% à taux de change constants et de +4% à taux de change courants. Les ventes ont été portées par la forte activité dans les magasins du groupe (+12% à taux de change constants), la dynamique de l'Asie et une amélioration sensible dans toutes les autres régions.

Au Japon, les ventes ont notamment rebondi de 11% après un recul de même ordre au deuxième trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 33% en France, toujours pénalisé par la réduction des flux touristiques qui n'est pas compensée par la clientèle locale.

A fin septembre, les revenus s'établissaient à 4,29 MdsE, en baisse de 14% à taux de change courants et à taux de change constants. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 723 à 750 euros en restant 'neutre'.