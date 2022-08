Hermes : du grand art !

(Boursier.com) — Hermes grimpe de 1% ce lundi à 1347 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre s'est élevé à 5.475 ME, en croissance de 29% à taux de change courants et de 23% à taux de change constants par rapport à la même période en 2021. Le résultat opérationnel courant s'établit à 2.304 ME (42% des ventes) et le résultat net part du groupe atteint 1.641 ME (30% des ventes).

Les ventes du deuxième trimestre ont atteint 2.710 ME et ont progressé de +26% à taux de change courants et +20% à taux de change constants, avec une forte dynamique dans tous les métiers.

À la fin juin 2022, tous les métiers ont confirmé leur forte dynamique, avec une progression remarquable de la Soie, des Vêtement et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison) soulignant ainsi l'attractivité de la maison Hermès.

La rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique

Le résultat opérationnel courant a progressé de +34% à 2.304 ME, contre 1.722 ME au premier semestre 2021. Grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes et des taux d'écoulement des collections exceptionnels, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 42% contre 41% à fin juin 2021.

Le résultat net consolidé part du groupe est de 1 641 ME (30% des ventes) contre 1.174 ME au premier semestre 2021, soit une hausse de +40%.

Les investissements opérationnels s'élèvent à 190 ME et le cash flow disponible ajusté atteint 1.421 ME.

Après versement du dividende ordinaire (837 ME) et prise en compte des rachats d'actions (115 ME pour 103 368 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 615 ME et atteint 7.685 ME, contre 7.070 ME au 31 décembre 2021.

Perspectives affichées

Pour 2022, il est encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale. Parmi les derniers avis de brokers, Citi a relevé son objectif de cours de 1.213 à 1.366 euros en étant 'neutre' et la SocGen a rehaussé sa cible de 1.349 à 1.545 euros en conseillant le dossier à l'achat. Pour sa part, Invest Securities a revalorisé le groupe de luxe de 990 à 1.136 euros tout en restant à 'vendre' et Bryan Garnier a remonté le curseur de 1.370 à 1.450 euros ('achat'). Enfin, Oddo BHF a revalorisé le titre de 1.350 à 1.495 euros ('surperformer').