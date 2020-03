Hermes : critères de rémunération des gérants

(Boursier.com) — Conformément au Code de gouvernement d'entreprise AFEP / MEDEF actualisé en janvier 2020 (art 26.1) Hermes International rend publics tous les éléments de rémunération potentiels ou acquis des gérants immédiatement après la réunion du conseil les ayant arrêtés.

Principes

Conformément à l'article 17 des statuts, chaque gérant a droit à une rémunération complémentaire et, éventuellement, à une rémunération statutaire, dont le montant maximal est fixé par l'Assemblée générale ordinaire, avec l'accord unanime des associés commandités.

L'associé commandité décide de la rémunération effective de chacun des gérants chaque année dans la limite de ces plafonds. Il s'appuie sur les recommandations du Comité des rémunérations, des nominations, de la gouvernance et de la RSE ("Comité RNG-RSE") et prend notamment en compte dans sa décision, les performances réalisées par le groupe au titre de l'exercice écoulé, les enjeux stratégiques du développement du groupe à moyen-long terme et l'environnement concurrentiel dans lequel il évolue.

1. La rémunération fixe - ou rémunération complémentaire selon les statuts - a été initialement déterminée par décision de l'Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2001, qui en a fixé le plafond à 457.347,05 euros, et a prévu une indexation, à la hausse uniquement, sur l'augmentation du chiffre d'affaires consolidé réalisé au titre de l'exercice précédent, à taux et à périmètre constants, par rapport à celui de l'avant-dernier exercice (soit 2.934.757 euros pour 2020). Dans le respect du principe ainsi déterminé et pour faciliter la compréhension des modalités de calcul de la rémunération complémentaire des gérants avant indexation, la société l'a toujours qualifiée de "rémunération fixe", par analogie aux pratiques du marché.

2. Le mode de calcul de la rémunération variable - ou rémunération statutaire - prévu à l'article 17 des statuts est resté constant depuis l'introduction en Bourse le 3 juin 1993. Elle est fonction du résultat consolidé avant impôts, réalisé au titre de l'exercice précédent, dans la limite de 0,20 % de ce résultat (soit 4.571.104 euros pour 2020). Ce mode de détermination conduit naturellement et de façon transparente à une stricte variabilité de la rémunération statutaire des gérants, sans en garantir un montant minimum. Dans un objectif de clarté, la rémunération statutaire des gérants est appelée "rémunération variable", par analogie aux pratiques du marché.

Cette rémunération variable des deux gérants est également soumise pour partie depuis 2019 à un critère "RSE", représentant les engagements affirmés et constants du groupe en matière de développement durable.

Ce critère est appliqué sur 10% de la rémunération variable cible.

Les indices composant le critère "RSE" sont relatifs aux éléments suivants :

Le découplage entre la croissance de l'activité à taux et périmètre constants et l'évolution de la consommation d'énergies industrielles (critère environnemental quantifiable) ;

Les actions prises en faveur de l'ancrage territorial du groupe en France et dans le monde, hors grandes villes (critère sociétal qualitatif) ;

Les initiatives du groupe en faveur de l'égalité hommes-femmes (critère social qualitatif).

L'évaluation du montant de rémunération assujetti au critère "RSE" est limitée à une cible de 100%, sans possibilité de dépassement.

Chacun des trois indices mentionnés ci-dessus :

Porte sur 1/3 du critère RSE ;

A une période de référence annuelle ;

Fait l'objet d'une appréciation annuelle de leur atteinte par le Comité RNG-RSE qui est communiquée au Conseil de gérance, ayant la compétence de décider de la rémunération effective des gérants.

L'évolution globale des deux composantes de la rémunération des gérants est fonction de critères quantifiables objectifs et intelligibles, pérennes depuis de nombreuses années, et qualitatifs qui sont publics et par nature prédéfinis.