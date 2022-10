Hermes : compte à rebours lancé...

(Boursier.com) — Hermes reperd près de 1% ce lundi à 1252 euros, malgré le broker JP Morgan qui a revalorisé le dossier de 1.250 à 1.350 euros, tout en restant 'neutre'. "Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance" avait expliqué la direction à l'occasion de la publication des comptes semestriels du groupe de luxe, tout en soulignant : "À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux... Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale".

Les comptes du T3 du groupe Hermès sont attendus pour le 20 octobre...

