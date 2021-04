Hermès : bien orienté, du soutien

(Boursier.com) — Hermès occupe la tête du CAC40 ce jeudi matin avec un titre qui progresse de 2,3% à 973,2 euros. Le flux acheteur sur le sellier est nourri par une note d'Oddo BHF qui est passé à 'surperformance' sur la valeur tout en remontant sa cible de 956 à 1.022 euros. Après un parcours brillant en 2020 (+32% pour un secteur à +18% en moyenne pondérée), le titre est rentré dans le rang depuis le début de l'année (il gagne un peu moins de 10% contre un secteur juste au-dessus) mais le broker pense qu'il peut recommencer à surperformer alors que les gagnants du second semestre 2020 devraient le rester sur le premier trimestre 2021.

Après avoir relevé ses prévisions plus tôt dans le trimestre pour LVMH, l'analyse fait de même à ce stade pour Hermès et table désormais sur une croissance y/y proche de +29% pour le T1 (contre +21% précédemment) soit une croissance à deux ans à +19%, ce qui le conduit à revoir en hausse de respectivement +4%/+5% et +7%/+8% ses prévisions annuelles de CA et EBIT 2021-2023.