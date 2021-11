Hermès : au zénith

(Boursier.com) — A l'image du CAC40, Hermès n'en finit plus de grimper. En hausse de 2% à 1.572 euros, le sellier aligne une sixième séance consécutive dans le vert et évolue sur des niveaux jamais atteints. Comme l'ensemble du secteur du luxe, le titre bénéficie à plein de la reprise mondiale après le coup de bambou de l'an passé. Dans une étude dévoilée la semaine passée, le cabinet de conseil Bain estime que l'industrie du luxe, dopée par le regain des achats aux Etats-Unis et en Chine, pourrait effacer les effets de la pandémie de Covid-19 dès cette année et renouer avec les niveaux de 2019, voire les dépasser.

Bain affirme que les ventes mondiales de produits de luxe (vêtements, maroquinerie, joaillerie) pourraient atteindre 283 milliards d'euros cette année, une augmentation de 4% à taux de change constant par rapport à 2019 (quelque 280 milliards d'euros), avant que la crise sanitaire ne frappe. Les ventes dans le secteur ont globalement chuté de 23% en 2020, au coeur de la pandémie, du jamais vu depuis 2009. Les plus grandes entreprises du secteur, comme LVMH, Hermès et Kering, ont déjà nettement bien rebondi, dégageant des résultats supérieurs aux niveaux de 2019.

Du côté des analystes, le marché est assez partagé sur Hermès en raison notamment des niveaux de valorisation atteints par le sellier. 6 analystes conseillent encore d''acheter' le titre, 11 sont à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est de 1.277,3 euros (consensus 'Bloomberg').