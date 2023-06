Hermès : agrandit la ganterie-maroquinerie de Saint-Junien

(Boursier.com) — Afin d'accompagner le succès de ses collections, Hermès poursuit le développement de ses capacités de production. La Ganterie-Maroquinerie de Saint Junien déménage pour s'agrandir dans un nouveau bâtiment d'une surface de plus de 400 mètres carrés situé à quelques pas des anciens ateliers inaugurés en 2017. Installée sur la même friche industrielle le long des rives de la Vienne à Saint-Junien, cette nouvelle implantation compte aujourd'hui 220 artisans et en accueillera à terme 250, dont 210 selliers-maroquiniers et 40 gantiers, ainsi que des collaborateurs dans des fonctions d'encadrement, de logistique, de ressources humaines... La maison perpétue ainsi la culture artisanale et humaniste d'Hermès, l'esprit de trans mission de ses savoir-faire d'excellence et les ambitions sociales et environnementales du groupe.