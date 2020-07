Hermès : à suivre demain matin

(Boursier.com) — Après LVMH et Kering, Hermès dévoilera à son tour ses comptes intermédiaires demain matin. Le sellier, qui a surperformé la plupart de ses pairs cette année, a probablement ressenti le plein impact de la pandémie de Covid-19 au 2e trimestre, avec des magasins fermés et des ateliers de maroquinerie en France à l'arrêt pendant quelques semaines compte tenu de la pandémie de coronavirus, selon les analystes. La Deutsche Bank s'attend ainsi à ce que les performances de la société se soient "inévitablement" stabilisées au niveau de la moyenne au deuxième trimestre. Le consensus 'Bloomberg' table sur la période sur un profit opérationnel récurent de 605,6 ME pour des ventes globales de 999,1 ME (-40,4% à change constant). La marge d'Ebit est anticipée à 23,8%.