(Boursier.com) — Hermès a posé la première pierre de la maroquinerie de Riom ! Vingt-deuxième site maroquinier d'Hermès, cette nouvelle manufacture ouvrira ses portes dans la commune de Riom (Puy-de-Dôme) en 2024 et accueillera, à terme, 250 artisans formés aux savoir-faire d'excellence de la maison.

La maroquinerie de Riom devient le deuxième site du pôle auvergnat d'Hermès Maroquinerie Sellerie après l'inauguration de la maroquinerie de Sayat, en 2004. Hermès renforce ainsi son ancrage dans le territoire et son engagement pour l'emploi et la formation à des métiers d'excellence. La maison s'appuie sur des partenariats locaux avec Pôle emploi pour le recrutement et avec le Greta et le lycée Desaix de Saint-Éloy les-Mines pour la formation des artisans.

À partir de novembre 2022, les formations seront dispensées au sein de l'École Hermès des savoir-faire qui, dans le cadre de son partenariat avec l'Éducation nationale, assurera aussi les évaluations du CAP maroquinerie des apprentis...

Transmission facilitée

La proximité des deux manufactures du Puy-de-Dôme favorise la transmission entre artisans de la culture du métier de sellier-maroquinier et l'apprentissage des savoir-faire uniques d'Hermès nécessaires à la fabrication des sacs et objets de maroquinerie.

Situé à Riom dans l'ancienne Manufacture des tabacs, édifiée dans les années 1900 et inscrite aux Monuments historiques depuis 2004, le projet architectural de la maroquinerie privilégie la reconversion d'un ancien site industriel. Il répond à la démarche écoresponsable de la maison qui vise à limiter très fortement l'artificialisation des surfaces, à choisir des entreprises partenaires locales et à sourcer et utiliser des matériaux durables pour la rénovation.

L'inscription dans un bâtiment existant invite à composer et à mettre en valeur le patrimoine faisant partie intégrante de l'histoire de la ville et à préserver la mémoire collective. Dessinée par le cabinet d'architectes Tracks-Architectes, la future maroquinerie, d'une superficie de plus de 7.000 m(2), porte les ambitions environnementales du groupe Hermès et vient renforcer sa stratégie de maillage régional.

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4.300 le nombre d'artisans selliers maroquiniers au sein du groupe.

Quatre autres projets de manufactures sont en cours, à Louviers (Eure), Tournes-Cliron (Ardennes), L'Isle-d'Espagnac (Charente) et Loupes (Gironde) où les recrutements et les formations se poursuivent...

