Herige voit ses objectifs climatiques pour 2030 validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi)

(Boursier.com) — L 'initiative Science Based Targets (SBTi) vient de valider ce jour les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme du Groupe HERIGE, conformément à leur standard 1,5oC et à l'Accord de Paris sur le climat visant à limiter le réchauffement de la planète.

Cette approbation souligne la prépondérance de la RSE et des enjeux de transition environnementale au sein de la stratégie de développement du Groupe. HERIGE devient ainsi la première ETI de son secteur en France à recevoir cette validation pour la catégorie "Matériaux de Construction" depuis la mise en place du standard SBTi.

D'ici 2030, HERIGE s'engage à réduire de 42%, par rapport à 2020, ses émissions absolues de GES directement liées à sa consommation d'énergie (scopes 1 et 2). Il mettra en place des mesures permettant de couvrir 67% des émissions indirectes provenant de sa chaîne de valeur (scope 3), en incitant ses fournisseurs de biens et de services à mesurer leurs propres émissions et à adopter des objectifs pour les réduire.

"Nous sommes fiers de voir notre trajectoire carbone validée par l'initiative internationale SBT, en collaboration avec le Fonds mondial pour la Nature WWF qui nous a activement soutenu dans cette démarche. Cela témoigne de notre engagement et de la transformation de notre organisation afin d'agir concrètement pour limiter le changement climatique. Nous sommes déterminés à réduire nos émissions de GES et à contribuer à la transition vers une économie à faible émission de carbone" a commenté Benoît Hennaut, Président du Directoire HERIGE