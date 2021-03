Herige : versement d'un dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2020

Herige : versement d'un dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Herige progresse de 10,9% (à périmètre courant) au second semestre 2020, en forte amélioration sur chacune des branches d'activité après le très fort recul constaté au premier semestre de -16,5% (à périmètre courant), limitant ainsi le repli à -3,5% sur l'ensemble de l'année. Après une baisse significative d'activité enregistrée en mars, avril et mai suite aux mesures liées à la crise de la Covid-19 (de l'ordre de -37% à périmètre comparable), les ventes du Groupe se sont progressivement redressées.

Dans un contexte de baisse de volume contenue, la marge brute du Groupe s'inscrit en retrait de 7,5 ME à périmètre comparable pour s'établir à 222,3 ME (230,9 ME à périmètre courant). Néanmoins, fort d'une gestion rigoureuse, le Groupe affiche une amélioration de son taux de marge brute de 0,6 point à 38,3% du chiffre d'affaires (à périmètre comparable).

Le déploiement d'actions rapides au travers de la mise en oeuvre d'un plan de performance afin de protéger la rentabilité du Groupe permet d'afficher un EBITDA 2020 en hausse de 3,6 ME à 34,9 ME.

Ainsi, grâce à la hausse des taux de marge, aux initiatives sur les charges et au rebond d'activité sur la deuxième partie de l'année, le résultat d'exploitation du Groupe HERIGE ressort positif à 19,7 ME (vs. 18,3 ME en 2019).

Après prise en compte d'un résultat financier de -1,6 ME (en amélioration de 0,3 ME par rapport à 2019), le résultat courant avant impôt progresse à 18,1 ME (vs. 16,4 ME en 2019). Le résultat exceptionnel ressort à -0,3 ME (vs. -1,6 ME un an auparavant).

Le résultat net part du Groupe 2020 représente un bénéfice de 10,5 ME contre 7,5 ME en 2019.

Situation financière renforcée

Les investissements sont en forte baisse à 15,6 ME contre 32,1 ME en 2019, liés pour partie à la fin des investissements consacrés à l'usine 4.0 de menuiserie industrielle à Saint Sauveur-des-Landes. Par prudence, dans un environnement instable engendré par la crise sanitaire, les investissements non-stratégiques ont également été reportés.

Au 31 décembre 2020, la structure financière est solide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 109,8 ME, une trésorerie nette positive de 64,3 ME (hors PGE) contre 28,6 ME en 2019 et un endettement financier net en baisse à 51,3 ME, soit un ratio d'endettement net de 47% en diminution de 21 points par rapport à fin décembre 2019.

Par ailleurs, afin de sécuriser sa trésorerie, HERIGE a obtenu, dans le contexte incertain du printemps 2020, des Prêts Garantis par l'État d'un montant total de 50 MEUR auprès de ses partenaires bancaires historiques qui ont, une nouvelle fois, renouvelé leur pleine confiance dans la capacité de rebond du Groupe. L'ensemble de ces prêts seront remboursés au 30 juin 2021.

Reprise de la politique de distribution de dividendes au titre de l'exercice 2020

À la lumière de l'amélioration des performances du Groupe et de la résilience des perspectives de marché en dépit du contexte sanitaire, HERIGE a décidé de reprendre la politique de distribution de dividendes.

Ainsi, le Groupe proposera à l'Assemblée Générale du 28 mai prochain le versement d'un dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2020. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 7 juin 2021.

Développements et perspectives

Malgré un environnement macroéconomique et sanitaire toujours incertain, HERIGE accélère sa transformation et ses actions de performance dans ses différentes activités.

Par ailleurs, le Groupe confirme son ambition de participer à l'évolution de son secteur en apportant des réponses concrètes et durables aux acteurs de la construction.

Le développement d'une politique RSE ambitieuse, la valorisation du capital humain en veillant à la santé et à la sécurité des équipes et la participation active à une économie circulaire efficiente figurent parmi ses engagements prioritaires. L'innovation reste au coeur de la démarche en poursuivant le développement de produits et de services différenciants, conçus pour faciliter toujours plus le quotidien des clients. Le renforcement et la pérennisation des projets seront appuyés par la transformation digitale que le Groupe est en train d'opérer.

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 11 mai 2021 (après Bourse).