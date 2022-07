Herige : une opération de croissance externe structurante

(Boursier.com) — ATLANTEM , filiale Menuiserie du groupe Herige annonce être entrée en négociation exclusive avec les actionnaires de Poralu Groupe, basé en région Rhône-Alpes, en vue de l'acquisition potentielle de 100% du capital.

Herige estime que ce projet stratégique majeur permettrait de créer un acteur industriel français de premier plan dans la fabrication sur-mesure de menuiseries et fermetures extérieures pour l'habitat. Poralu dispose d'une offre en Aluminium, PVC et Bois, dédiée à la fermeture sur-mesure de l'habitat (fenêtres, volets, portes, portails, pergolas, etc.) à la fois pour le marché de la construction neuve et de la rénovation avec deux sites de production.

L'ensemble du périmètre emploie près de 250 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 60 ME et de nombreux investissements ont d'ores et déjà été réalisés pour accompagner la croissance future. Herige précise que l'opération pourrait être finalisée au cours des 3 prochains mois.

Le titre recule de 1,5% à 39,40 euros. "Le management ne communique pas d'éléments de prix, mais nous comprenons que les multiples sont supérieurs à ceux du groupe du fait d'une activité Menuiserie plus dynamique et mieux margée et d'un actif industriel moderne dans lequel Poralu a investi 10 ME ces dernières années" commente Portzamparc qui estime en première approche une EV entre 20 ME et 25 ME (multiple EV/Sales 22 0,4x à 0,5x, EV/EBIT 5,5x à 6,5x). En conclusion, une opération de croissance externe structurante, avec des synergies significatives. Verdict : "Acheter en visant un cours de 56 euros".