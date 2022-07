Herige : une bonne occasion ?

(Boursier.com) — Herige grimpe de 1% à 38,60 euros ce mercredi, alors que le groupe poursuit sa dynamique de croissance au cours du 2ème trimestre 2022 et réalise un chiffre d'affaires de 219,2 ME, en progression de +10,0% (+7,7% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2021, malgré une base de comparaison très exigeante. La croissance bénéficie d'un effet prix et dans une moindre mesure d'un effet volume/mix produits favorables.

L'activité Négoce de matériaux s'inscrit en hausse de 6,4% par rapport à la même période en 2021, tirée par le Gros Œuvre et les Travaux Publics. Néanmoins, l'activité subit sur ce trimestre un ralentissement du marché affecté par les hausses de prix.

L'Industrie du Béton bénéficie d'un effet prix favorable et réalise une progression de +4,4% (-1,7% à périmètre comparable), intégrant l'acquisition d'Audoin et Fils Béton sur 2 mois.

La Menuiserie industrielle affiche une croissance de +22,2 (+16,7% à périmètre comparable). L'activité continue d'enregistrer une forte demande sur les canaux de distribution orientés sur la rénovation et sur le produit AM-X.

Ainsi, pour l'ensemble du 1er semestre 2022, HERIGE a enregistré un chiffre d'affaires de 413 ME, en croissance de +10,2% (+8,7% à périmètre comparable). Face aux tensions inflationnistes, HERIGE reste vigilant et s'attache à renforcer ses actions de performance opérationnelle...

HERIGE entre en négociation exclusive pour l'acquisition de MGT Menuiseries Bois

Dans le cadre de sa stratégie de développement, ATLANTEM, filiale Menuiserie du Groupe HERIGE, annonce être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de MGT Menuiseries Bois basée en Bretagne.

Spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication haut de gamme de portes et fenêtres exclusivement en bois, MGT dispose d'un large portefeuille clients et d'une usine intégrée de 13.600 m2. Cette acquisition, au-delà de l'intégration d'une offre et d'un savoir-faire complémentaires, permettrait au Groupe HERIGE d'accroître significativement ses capacités de production afin de répondre à un marché du bois porteur dans le cadre de de la décarbonation des bâtiments, de la mise en oeuvre de la RE 2020 et de la dynamique de la gamme AM-X.

L'ensemble du périmètre emploie 45 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 7 ME. La finalisation de cette opération est envisagée au plus tard fin août 2022 à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel.

Benoît Hennaut, Président du Directoire, a déclaré : "Ce projet permettrait au groupe de se renforcer dans notre ambition de réduction de notre empreinte carbone à travers les métiers du bois dont les perspectives de croissance seront portées par la RE 2020. Ceci reflète nos ambitions de croissance rentable tout en veillant à l'impact de nos activités sur l'environnement."

Le groupe tiendra informé le marché de l'avancement du projet...

Portzamparc parle d'un T2 "en ligne" : "Nous sommes un peu plus prudents pour le S2... A plus long terme, les indicateurs de la construction restent bien orientés (les volumes en commencés individuels progressent en moyenne mensuelle 2022 de +10,4%) et amènent de la visibilité sur 2023, et plus particulièrement dans les régions du groupe... Le titre s'échange toujours sur des multiples historiquement faibles (EV/Sales 0,3x, EV/EBIT 2022 6x, PE 4,9x). Nous ajustons notre objectif de 61 à 56 euros (Peers 55 euros, DCF 52 euros; prime ESG +5%)".