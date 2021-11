Herige : un effet de base contrariant

(Boursier.com) — Herige affiche au 3ème trimestre 2021 des ventes de 158,7 ME vs. 160 ME, soit -0,8%.

Lors du 3ème trimestre de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires avait fortement progressé bénéficiant d'un effet rattrapage à la suite de la période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19.

Comparée à la même période en 2019, l'activité est en croissance de +10,4%.

La dynamique du 1er semestre 2021 s'est confirmée au 3ème trimestre dans les trois métiers du groupe comparée à 2019, néanmoins freinée par un contexte de tensions sur le marché des approvisionnements dans les activités Négoce de matériaux et Menuiserie.