Herige : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Herige campe sur les 24 euros ce mercredi, alors qu'au 3ème trimestre de l'exercice 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 160 ME en progression de 11,3% et de +9,1% à périmètre comparable par rapport à la même période en 2019.

Malgré un impact calendaire défavorable, toutes les activités de la société ont renoué avec la croissance au cours du trimestre écoulé, dans le sillage du mois de juin, bénéficiant d'un effet rattrapage à la suite de la période de confinement liée à la crise sanitaire.

Ainsi, à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 431,9 ME, en recul désormais limité de -9,4% à périmètre comparable contre un repli de -17,5% à périmètre comparable au 1er semestre 2020.

"Nous révisons légèrement nos attentes annuelles en 'top line' (PZP 593,3 ME vs 591,7 ME précédemment) et confirmons notre scénario d'une bonne résilience des marges (MOC -65bp à 2,3% vs -75bp précédemment)" commente Portzamparc qui confirme son opinion 'Acheter' avec un objectif de cours relevé de 27 à 30 euros.