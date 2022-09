Herige : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Herige recule de 1,3% ce mercredi à 37,40 euros, alors qu'au titre du premier semestre de l'exercice 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 413 ME, en croissance de +10,2% et de +8,7% à périmètre comparable, bénéficiant d'un effet prix et, dans une moindre mesure, d'un effet volume/mix produits favorables. Malgré des tensions inflationnistes sur les matières premières, le transport et l'énergie, l'Ebitda du premier semestre 2022 progresse de 14,9% à 31 ME par rapport à la même période en 2021 et la marge d'EBIDTA s'inscrit à 7,5%, +0,3 point vs S1 2021.

Herige a publié un résultat d'exploitation en amélioration de +15,9% à 22,5 ME, soit un taux de marge d'exploitation à 5,4% contre 5,2% un an auparavant. Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2022 représente un bénéfice de 14,4 ME contre 12,4 ME au 30 juin 2021. Avec des capitaux propres de 133,5 ME, le ratio d'endettement net retraité s'élève à 78,7% contre 69,9% un an auparavant... Portzamparc parle d'une "belle publication" : "Nous relevons notre scénario 2022 'top line' de 761 ME à 764,5 ME (intégration M&A MGT), ainsi que

notre ROC de 34,1 à 36,3 ME avec des hypothèses S2 prudentes concernant une dégradation de l'environnement (Négoce et Béton)... Le titre reste sur une valorisation déprimée à EV/EBIT 2023 6,3x et PE 4,8x. Après mise à jour de nos paramètres et des 'peers', nous abaissons toutefois notre objectif de cours de 56 à 53 euros" conclut l'analyste.