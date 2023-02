Herige : tout bon ?

(Boursier.com) — Dans le sillage du trimestre précédent, Herige a continué d'enregistrer une bonne dynamique d'activité sur le 4ème trimestre malgré une conjoncture économique dégradée. Les trois métiers du groupe ont contribué à la croissance de +15,6% et de +9,1% à périmètre comparable pour un chiffre d'affaires de 206,3 ME. Cette évolution bénéficie d'un effet prix, grâce aux initiatives de performance mises en place, et également d'un effet volume/mix produits favorables...

Portzamparc parle d'une "bonne publication" (...) "l'EV quant à elle reste crantée sur ses positions, pour des multiples d'EV/Sales 2023 de 0,2x (moyenne 5y 0,3x) et alors que le profil de marge tend à structurellement rattraper celui des pairs (notamment en Négoce). "Au final, l'EV/EBIT 2023 est historiquement faible (4,5x contre une moyenne sur 5 ans de 8,3x)". Verdict : "Acheter, objectif de cours relevé de 54 à 56 euros" conclut l'analyste. Le titre monte de 2,8% à 36,30 euros ce mercredi.