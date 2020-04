Herige termine stable en l'absence de prévision financière pour 2020 et de dividende

(Boursier.com) — En clôture de marché, l'action Herige termine stable à 23 euros. A l'occasion de la publication de ses comptes 2019, Herige a fait le point sur les impacts potentiels de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) sur l'activité du groupe.

Quelles mesures mises en place ?

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et des recommandations gouvernementales, Herige a temporairement fermé ses points de vente de Négoce et ses activités de béton industriel suite à l'arrêt quasi-total de l'activité des clients professionnels. Une reprise progressive et partielle est en cours avec la mise en oeuvre de processus de sécurité pour les salariés et les clients.

Herige a maintenu les prises de commandes dans la Menuiserie Industrielle. Un schéma de reprise d'activité est en cours d'étude, mais reste soumis à l'approvisionnement en matières premières.

Enfin, Herige a déployé le télétravail au sein des services supports, dans un premier temps. Des mesures de chômage partiel telles que définies par le gouvernement ont également été mise en place. Ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus , explique le management.

Pilotage le trésorerie ; dividende coupé

Ces actions s'accompagnent d'un pilotage serré de la trésorerie du Groupe et s'appuient, pour partie, sur les dispositifs exceptionnels mis en place par les pouvoirs publics. Au 31 décembre 2019, la structure financière s'était renforcée avec 100 millions d'euros de capitaux propres (93,5 ME en 2018), une trésorerie nette de 28,6 ME (18,5 ME l'année précédente) et un endettement financier net maîtrisé à 67,6 ME (61,7 ME au 31 décembre 2018), soit un ratio d'endettement net de 68% (66% un an auparavant).

Herige estime encore prématuré de communiquer avec plus de précision sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité du Groupe .

Dans ce contexte adverse, Herige a décidé de supprimer le dividende au titre de l'exercice 2019. Les performances de 2019 permettaient au Groupe d'envisager une progression de dividende par rapport à 2018. Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte de l'épidémie de Coronavirus, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale de ne pas le verser.

Quels développements et perspectives ?

L'évolution rapide de la crise sanitaire Covid-19 rendant difficile toute projection à court terme, l'ensemble des développements pour l'exercice en cours pourront donc être ajustés en fonction de l'ampleur des impacts constatés.

Dans ce contexte inédit, le Groupe Herige rappelle qu'il dispose de nombreux atouts et pourra notamment s'appuyer sur une structure financière saine et une capacité d'adaptation rapide et éprouvée dans un marché réputé cyclique. La complémentarité de ses activités, associée à la mise en oeuvre d'actions commerciales ciblées et au développement de produits innovants au travers de ses activités industrielles, vise à renforcer son positionnement en tant que spécialiste en solutions constructives.

Pour 2020, l'activité Négoce de matériaux entend poursuivre son développement commercial appuyé par la nouvelle dynamique portée par la Direction Générale de la branche, afin de soutenir la rentabilité opérationnelle. En outre, l'activité de l'exercice 2020 devrait bénéficier de l'acquisition de 6 centrales à Béton basées en Sarthe et en Mayenne intégrée depuis le 1er mars 2020.

Enfin, le Groupe Herige entend se concentrer sur sa politique d'innovation, poursuivre sa dynamique de croissance externe, et maintenir un programme d'investissements internes ambitieux en accompagnement de la création de valeur au sein des branches.