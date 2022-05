Herige : sur le bon rythme

(Boursier.com) — Herige monte de 1,2% à 42,50 euros ce mercredi. Pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 193,8 ME, en progression de 10,3% et de +9,7% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice 2021 qui avait bénéficié d'une dynamique de rattrapage d'activité "post-confinement". La croissance a été portée à la fois par un effet prix et un effet volume/mix produits favorables.

Portzamparc parle d'un "excellent début d'année et M&A stratégique dans la décarbonation de sa branche Béton"..."Nous confirmons notre objectif de 61 euros, ainsi que notre recommandation Acheter".