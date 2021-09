Herige : sensible amélioration de la marge

(Boursier.com) — Au titre du premier semestre de l'exercice 2021, Herige enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 ME, en croissance de +37,7% à périmètre comparable.

L'EBITDA du premier semestre 2021 ressort à 27 ME en hausse de 14,8 ME par rapport au premier semestre 2020 et 10,4 ME par rapport à la même période en 2019.

Ainsi, la dynamique enregistrée et les actions de performance mises en oeuvre permettent au groupe de réaliser un résultat d'exploitation en forte amélioration à 19,4 ME, soit un taux de marge d'exploitation à 5,2% contre 1,7% un an auparavant et 3,1% au premier semestre 2019.

Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2021 représente un bénéfice de 12,4 ME contre 2,2 ME au 30 juin 2020 et 4,9 ME au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2021, l'endettement financier net est en baisse à 81,9 ME, soit un ratio d'endettement net de 70% en diminution de 23 points par rapport à fin juin 2020 et en baisse de 20 points par rapport au 30 juin 2019.

Au second semestre 2021, sur une base de comparaison plus élevée et dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, Herige devrait continuer à bénéficier d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses marchés. Par ailleurs, le groupe dit rester en veille pour d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable...