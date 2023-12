Herige s'envole après l'acquisition de sa branche négoce par SAMSE

(Boursier.com) — Le Groupe SAMSE qui a annoncé en début de semaine son entrée en négociation exclusive avec le Groupe Herige en vue de l'acquisition de ses activités de négoce de matériaux multispécialiste (VM Matériaux), spécialiste travaux publics (LNTP) et spécialiste pierres naturelles (Cominex), a entraîné une forte hausse de la valeur Herige qui grimpe encore de près de 7% à 29,90 euros ce mercredi, après un bond de déjà 23% hier !

Présent sur le Grand Ouest de la France et fort de 1.155 collaborateurs, les trois enseignes de négoce du Groupe Herige distribuent des matériaux de construction et de rénovation aux professionnels du bâtiment et aux particuliers pour un chiffre d'affaires de 383 ME au travers d'un réseau de 79 points de vente.

L'opération proposée est soumise à la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles. Le Groupe reste confiant quant à une finalisation de ce rapprochement au printemps 2024. Portzamparc en profite pour revoir en hausse son cours cible sur le dossier de 43,5 à 48 euros en restant à l'achat.