Herige : reprise des actifs de Coferm'Ing et Coferm'Prod

(Boursier.com) — Herige annonce la reprise des actifs des sociétés Coferm'Ing et Coferm'Prod, et renforce ainsi l'offre de produits de menuiserie d'Atlantem.

Fondée en 2001 et implantée en Vendée, Coferm'Ing est spécialisée dans la production et commercialisation de coffres en bois sur mesure pour volets roulants, à hautes performances acoustiques et thermiques.

En 2021, le périmètre affiche un chiffre d'affaires de 7,7 MEUR. L'ensemble sera consolidé dans les comptes à compter du 15 février 2023 au sein de la branche Menuiserie Industrielle du Groupe.