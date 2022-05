Herige renforce le maillage de son activité de Béton Prêt à l'Emploi

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie de développement, Edycem, filiale Béton du Groupe Herige, acquiert la société familiale Audoin et Fils Béton basée en région Aquitaine.

Composée de 3 centrales à Béton, d'une plateforme regroupant du négoce de granulats, du traitement d'inerte et une installation de lavage de granulats, l'ensemble du périmètre emploie 31 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en année pleine.

Le groupe Herige complète son réseau en créant une place forte sur le Bassin aquitain et poursuit sa dynamique d'innovation en développant des actions en faveur de l'économie circulaire, notamment au travers de la production de granulats recyclés.

Benoît Hennaut, Président du Directoire, Herige, déclare : "Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'objectif de renforcement dans les métiers du béton et est en ligne avec les mutations induites par la RE 2020 et la REP sur la filière du bâtiment. Ceci reflète notre ambition sur le plan environnemental et de la trajectoire engagée en matière de préservation des ressources naturelles".