Herige renforce la direction de son activité menuiserie, Atlantem

(Boursier.com) — Herige poursuit la feuille de route initiée par son Président Benoît Hennaut et fondée sur une transformation et une performance globales : humaine, environnementale, financière, et digitale. Le Groupe fait évoluer son organisation en renforçant le pilotage de son activité industrielle menuiserie Atlantem. A compter du 4 mai, Bruno Cadudal sera nommé Président d'Atlantem. Richard Marchant prendra la Direction Générale d'Atlantem.

Acteur majeur de l'évolution d'Atlantem depuis plus de 20 ans au sein du Groupe, Bruno Cadudal incarnera les enjeux clés de développement de l'activité. Sa connaissance mature du secteur et de ses acteurs lui permettra de guider et d'accompagner les activités canadiennes et de la charpente dans la concrétisation de leurs ambitions stratégiques. Il poursuivra ses rôles de Président de l'UFME et d'Administrateur au sein de l'éco-organisme Valobat. Bruno Cadudal sera l'acteur clé du déploiement de l'économie circulaire. Une évolution forte qui illustre l'engagement de Herige en matière de RSE, composante essentielle du modèle de développement du Groupe et de ses filiales.

A la tête du comité de direction de l'activité, Richard Marchant pilotera la transformation, le développement et la performance opérationnelle. S'appuyant sur un management participatif, il assurera la bonne mise en oeuvre des objectifs, des plans de performance commerciaux et industriels, et définira les investissements nécessaires, dans le respect des orientations stratégiques définies par le Groupe. Richard Marchant poursuivra l'intégration des récentes acquisitions (Activence, MGT, Poralu, Coferm'ing) et développera les dimensions innovation, digital et marque.