Herige : publication saluée

(Boursier.com) — A contre-courant, Herige bondit de 8% à 53 euros, dopé par une excellente publication intermédiaire. Le spécialiste du négoce de matériaux de gros et second oeuvre a dégagé sur les six premiers mois de l'année un Ebitda de 27 ME, en hausse de 14,8 ME sur un an et de 10,4 ME par rapport à la même période en 2019, pour un chiffre d'affaires de 374,9 ME, en croissance de +37,7% à périmètre comparable. La marge d'exploitation ressort à 5,2% contre 1,7% un an auparavant et 3,1% au premier semestre 2019.

Au second semestre 2021, sur une base de comparaison plus élevée et dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, Herige devrait continuer à bénéficier d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses marchés. Par ailleurs, le groupe dit rester en veille pour d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable...

Portzamparc évoque une excellente publication alors que le niveau d'activité devrait rester soutenu au second semestre. La maison de bourse rehausse sa cible de 51 à 56 euros et réitère son avis 'acheter'.