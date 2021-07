Herige poursuit sa dynamique de croissance

(Boursier.com) — Au titre du 2ème trimestre 2021, Herige poursuit sa dynamique de croissance et réalise un chiffre d'affaires de 199,2 ME en progression de +43,2% (+43,9% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2020. Comme appliqué en début d'exercice afin de s'affranchir de l'effet de base favorable lié aux différentes mesures mises en place au sein des 3 activités en 2020 face à la pandémie de Covid-19, la comparaison du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 avec la même période en 2019 fait ressortir une croissance de +16,0% (+15,4% à périmètre constant).

Les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond grâce à son offre complète et ses services innovants.

-L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de +39,4% (+39,7% à périmètre comparable) , toujours portée par un fort rebond d'activité des Travaux Publics. Par rapport au 2ème trimestre 2019, l'activité est en croissance de +18% à périmètre comparable.

-L'Industrie du Béton en croissance de +30,7% (+32% à périmètre comparable) bénéficie d'une hausse continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l'Emploi mais également dans les produits préfabriqués en béton. Comparé au 2ème trimestre 2019, l'Industrie du Béton est en hausse de +9,8% à périmètre comparable, avec un effet de base moins favorable.

-La Menuiserie industrielle accentue sa progression à deux chiffres à +59,9%. L'activité enregistre une forte demande sur l'ensemble de ses canaux de distribution axés tant sur le neuf que sur le marché de la rénovation. Par ailleurs, bénéficiant des nouvelles capacités de l'usine de Saint-Sauveur-des Landes, le produit AM-X continue d'enregistrer d'excellentes performances. À périmètre comparable par rapport à

la même période en 2019, l'activité affiche une croissance de 20,3%.

Ainsi, pour l'ensemble du semestre, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 ME, en croissance de +37,7% à périmètre comparable et de +13,9% par rapport à la même période en 2019.

Développements et perspectives

Au regard du bon niveau d'activité constaté sur le 1er semestre de l'exercice en cours sur l'ensemble des métiers du Groupe et profitant de son positionnement dans la rénovation énergétique, HERIGE reste confiant pour la suite de l'exercice en cours, tout en restant vigilant sur l'évolution de la pandémie. S'inscrivant pleinement dans une dynamique de performance durable, le Groupe reste en veille pour d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable.

Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, a déclaré : "Depuis le début de la pandémie, le Groupe a su faire preuve d'agilité et d'adaptation grâce à l'engagement et le professionnalisme de l'ensemble de ses équipes. L'organisation a été renforcée afin de poursuivre la croissance et maintenir le cap que nous nous sommes fixés : être la référence pour nos clients sur tous nos territoires.

HERIGE prend ainsi en compte tous les facteurs pour se réinventer en permanence. Plus que jamais, nous avons l'ambition de participer à l'évolution de notre secteur, tout en apportant des réponses concrètes et durables aux acteurs de la construction. Le déploiement de feuilles de routes structurées et à fort potentiel dans chacune des activités nous permet de rebondir et de nous développer. La mise en oeuvre d'une politique RSE ambitieuse, la valorisation du capital humain en veillant à la santé et à la sécurité des équipes et la participation active à une économie circulaire efficiente figurent également parmi nos engagements prioritaires. L'innovation reste au coeur de notre démarche en poursuivant le développement de produits et de services différenciants, conçus pour faciliter toujours plus le quotidien des clients. Le renforcement et la pérennisation des projets seront appuyés par la transformation digitale que nous sommes en train d'opérer."

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats sur 1er semestre 2021, le 7 septembre 2021 (après Bourse).