Herige : peu de réactions après les comptes...

(Boursier.com) — Herige recule de 0,8% ce mercredi à 24,80 euros, alors que le groupe a réalisé au premier semestre de l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 271,8 ME en repli de 17,5% à données comparables, principalement impacté par la crise sanitaire Covid-19.

Ainsi, après une baisse significative d'activité enregistrée en mars, avril et mai suite aux mesures de confinement, de l'ordre de -37% à périmètre comparable, la dynamique commerciale active s'est traduite sur le mois de juin par une croissance de 13,6% à périmètre comparable tout en bénéficiant d'un effet rattrapage combiné à un impact calendaire favorable.

Les actions entreprises dans le cadre du plan d'économie de coûts permettent d'afficher un EBITDA en retrait limité de 4,5 ME à 12,1 ME.

Le résultat d'exploitation ressort positif à 4,7 ME contre 10,2 ME. Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020 représente un bénéfice de 2,2 ME contre 4,9 ME au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, les capitaux propres s'élevaient à 101,5 ME avec un endettement financier net de 93,9 ME.

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" et confirme son opinion 'Acheter' avec un objectif de cours de 28 euros sur le dossier.