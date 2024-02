Herige : opération saluée avec Samse

(Boursier.com) — À la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 4 décembre 2023, Herige a annoncé la conclusion de l'accord avec le Groupe Samse en vue de la cession des activités de Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles.

Cet accord fait notamment suite à l'aboutissement des procédures applicables en matière sociale, ainsi qu'à la fin des négociations exclusives entre Herige et Samse...

Une cession qui améliore la structure financière et le profil de rentabilité (marge plus élevée et moins volatile) du groupe Herige, souligne Portzamparc qui vise un cours de 52 euros en restant acheteur sur le dossier. Le titre monte de 1,3% à 30 euros.