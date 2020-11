Herige : Oliver Collin succède à Philippe Queneau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Edycem , l'activité béton du Groupe Herige, a accueilli le 12 novembre dernier Olivier Collin qui succèdera en tant que Directeur Général à Philippe Queneau à partir de fin janvier 2021. Ce dernier l'accompagnera durant cette période et fera valoir ses droits à la retraite, après plus de quarante ans au service de l'entreprise, fin mars 2021.

Olivier Collin a construit sa carrière professionnelle au sein du Groupe Lafarge Holcim. Depuis 1995, il a sans cesse évolué, de Lafarge Bétons Pays de la Loire à la Direction Qualité et Développement Produits Lafarge Holcim France. Ces vingt-cinq années d'expériences ont forgé ses connaissances et sa maîtrise dans le domaine du béton prêt à l'emploi, du ciment et du granulat, sur tout le territoire français et particulièrement dans le Grand Ouest. Ce passionné de béton, tourné vers l'avenir, mettra ses compétences et son leadership d'équipe au service de l'esprit d'innovation et du rayonnement d'Edycem.