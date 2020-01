Herige : mise au point sur le tour de table

Herige : mise au point sur le tour de table









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 janvier 2020 par l'AMF, la société civile Sofiro a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 30 décembre 2019, les seuils de 20% du capital et 25% des droits de vote de la société Herige, et détenir individuellement 724.890 actions Herige représentant 1.363.020 droits de vote, soit 24,21% du capital et 27,54% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption de la société HVB par la société Sofiro. À cette occasion, le concert familial n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir 1.943.100 actions Herige représentant 3.759.421 droits de vote, soit 64,91% du capital et 75,97% des droits de vote.

Sofiro déclare que le franchissement des seuils de 20% du capital et 25% des droits de vote résulte de la fusion-absorption par la société Sofiro de la société HVB qui était membre du concert contrôlant Herige et détenait 160.513 actions représentant 234.966 droits de vote Herige. Le déclarant indique agir de concert avec les autres membres du groupe familial, Sofica, Sicat, M. Daniel Robin et d'autres personnes représentants 64,91% du capital et 75,97% des droits de vote. Il envisage de poursuivre ses acquisitions d'actions Herige en fonction des conditions de marché et n'envisage pas de prendre le contrôle d'Herige - étant entendu que le concert familial contrôle Herige.