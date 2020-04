Herige : le résultat net reprend de la hauteur

(Boursier.com) — Herige affiche une progression de ses activités de +2,8% soit un chiffre d'affaires qui s'établit à 622,1 ME.

L'EBITDA s'établit à 31,3 ME, en progression de +27,2% d'un exercice à l'autre.

La dynamique du secteur et la prise de parts de marché de l'Industrie du Béton ainsi que les actions entreprises pour le redressement des activités Négoce ont permis de réaliser un résultat d'exploitation en forte progression de +50,5% à 18,3 ME, soit un taux de marge d'exploitation de 2,9% contre 2% un an auparavant.

Le résultat net part du Groupe de l'exercice 2019 représente un bénéfice de 7,5 ME contre 1,3 ME au 31 décembre 2018.

Les performances de 2019 permettaient au groupe d'envisager une progression de dividende par rapport à 2018.

Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte de l'épidémie de Coronavirus, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.