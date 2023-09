Herige : la marge limite son recul

(Boursier.com) — Au titre du premier semestre 2023, Herige réalise un chiffre d'affaires de 455 ME, en croissance de 10,2% par rapport au premier semestre 2022.

L'évolution de l'activité est principalement portée par les performances prix et les opérations de croissance externe réalisées en 2022.

Le groupe a rapidement engagé des actions de performance opérationnelle qui ont permis de limiter le recul de l'EBITDA du premier semestre 2023. Celui-ci atteint 28,8 ME, en recul limité de 7,1%, soit une marge d'EBITDA de 6,3% en retrait de 1,2 point par rapport au premier semestre 2022.

Le résultat d'exploitation ressort à 18,3 ME -18,7% par rapport au S1 2022 et le taux de marge d'exploitation s'établit à 4% contre 5,4% un an auparavant.

Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2023 s'établit à 9,8 ME vs 14,4 ME par rapport au S1 2022...