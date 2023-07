Herige : l'environnement conjoncturel reste tendu

(Boursier.com) — Au cours du 2e trimestre de l'exercice 2023, dans un marché de la construction qui a accentué son décrochage, le Groupe Herige réalise un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros en progression de +4% (-5,1% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. L'évolution de l'activité est portée par l'effet prix et les acquisitions tout en étant atténuée par un impact calendaire défavorable de deux jours au cours de la période.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Herige s'élève à 455 ME en hausse de 10,2% (+0,2% à périmètre comparable).

Développements et perspectives

Dans un environnement conjoncturel caractérisé par le repli marqué de la construction neuve, la priorité d'Herige est de continuer à consolider son niveau de performance opérationnelle. Le Groupe peut s'appuyer sur la pertinence de son positionnement stratégique orienté sur les marchés de la rénovation et de la réhabilitation, ses actions commerciales et industrielles et sur une offre adaptée aux enjeux énergétiques et de décarbonation.