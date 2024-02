Herige : historique !

(Boursier.com) — Le groupe de matériaux de construction Herige recule de 2% ce mercredi, à 29,60 euros, alors que le groupe a réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 197,6 ME, en retrait de 4,2% (-9,8% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. Cette évolution s'inscrit dans la continuité des tendances observées depuis le début de l'année 2023, marquées par une chute du marché de la construction neuve et une contribution moindre de l'effet prix au cours du trimestre. L'activité a aussi été fortement impactée par des conditions climatiques défavorables (tempête Ciaran), entraînant des arrêts temporaires de la production dans la Menuiserie industrielle ainsi que la fermeture de certains points de vente dans le Négoce.

Herige affiche un chiffre d'affaires 2023 de 835,6 ME, en hausse de 5,4% (-3,2% à périmètre comparable).

Tournant historique

Le groupe poursuit ses discussions avec SAMSE dans le cadre d'une négociation exclusive (annoncée début décembre 2023) en vue de céder sa branche négoce (VM Matériaux, LNTP, Cominex). Ainsi, sur le périmètre des activités qui seraient poursuivies, Herige réalise un chiffre d'affaires 2023 de 460,8 ME, en progression de 19,7% (+2,3% à périmètre comparable).

Portzamparc parle de fin d'année "peu emballante", mais ce dernier se focalise surtout sur le "tournant stratégique" du groupe qualifié "d'historique" qui améliorera la structure financière d'Herige et permettra de dégager une marge plus élevée et moins volatile. L'analyste reste acheteur sur le dossier en ajustant son cours cible de 54 à 52 euros.