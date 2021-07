Herige : grimpe après les comptes

Herige : grimpe après les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Herige grimpe de plus de 5% à 44 euros ce mercredi. Au titre du 2ème trimestre 2021, le groupe a poursuivi sa dynamique de croissance et réalise un chiffre d'affaires de 199,2 ME en progression de +43,2% (+43,9% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2020. Comme appliqué en début d'exercice afin de s'affranchir de l'effet de base favorable lié aux différentes mesures mises en place au sein des 3 activités en 2020 face à la pandémie de Covid-19, la comparaison du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 avec la même période en 2019 fait ressortir une croissance de +16,0% (+15,4% à périmètre constant).

Les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond grâce à son offre complète et ses services innovants.

-L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de +39,4% (+39,7% à périmètre comparable) , toujours portée par un fort rebond d'activité des Travaux Publics. Par rapport au 2ème trimestre 2019, l'activité est en croissance de +18% à périmètre comparable.

-L'Industrie du Béton en croissance de +30,7% (+32% à périmètre comparable) bénéficie d'une hausse continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l'Emploi mais également dans les produits préfabriqués en béton. Comparé au 2ème trimestre 2019, l'Industrie du Béton est en hausse de +9,8% à périmètre comparable, avec un effet de base moins favorable.

-La Menuiserie industrielle accentue sa progression à deux chiffres à +59,9%. L'activité enregistre une forte demande sur l'ensemble de ses canaux de distribution axés tant sur le neuf que sur le marché de la rénovation. Par ailleurs, bénéficiant des nouvelles capacités de l'usine de Saint-Sauveur-des Landes, le produit AM-X continue d'enregistrer d'excellentes performances. À périmètre comparable par rapport à

la même période en 2019, l'activité affiche une croissance de 20,3%.

Ainsi, pour l'ensemble du semestre, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 ME, en croissance de +37,7% à périmètre comparable et de +13,9% par rapport à la même période en 2019.

Développements et perspectives

Au regard du bon niveau d'activité constaté sur le 1er semestre de l'exercice en cours sur l'ensemble des métiers du Groupe et profitant de son positionnement dans la rénovation énergétique, HERIGE reste confiant pour la suite de l'exercice en cours, tout en restant vigilant sur l'évolution de la pandémie. S'inscrivant pleinement dans une dynamique de performance durable, le Groupe reste en veille pour d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable.

"Les carnets des artisans restent au plus haut (102 jours, +35 jours vs n-1 sur la dernière publication CAPEB), laissant entrevoir un bon niveau d'activité au S2" commente Portzamparc qui précise que son scénario embarque à présent une croissance 2021 de +16,4% organique à 699,9 ME, pour une MOC de 4,1% (+80bp vs n-1)... Le titre s'échange EV/EBIT 2021 6,6x (Samse 9,6x) et PE 2021 6,3x (Samse 13,1x)". Verdict : "Nous relevons notre objectif de 46 à 51 euros".