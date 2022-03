Herige : forte amélioration des résultats

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2021, Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 712 ME, un niveau record reflet d'une croissance de 18,6% par rapport à 2020 et de 14,5% par rapport à 2019.

Cette performance illustre une dynamique solide de toutes les activités du Groupe.

Grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers et les actions de performance, le résultat d'exploitation ressort en forte amélioration à 31,2 ME à +58,4% par rapport à 2020.

Le taux de marge d'exploitation ressort à 4,4% contre 3,3% un an auparavant et 2,9% en 2019.

Le résultat net part du Groupe 2021 est en très forte amélioration à 19,1 ME contre 10,5 ME en 2020 et 7,5 ME en 2019.

L'endettement financier net s'établit à 80,5 ME soit un ratio d'endettement net de 65% contre 47% en 2020 et 68% en 2019.

Sur la base des résultats annuels 2021, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,80 Euro par action.