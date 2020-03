Herige finalise l'acquisition de 6 centrales à béton et poursuit son développement commercial

(Boursier.com) — EDYCEM, filiale Béton du Groupe Herige, annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de BHR de 6 centrales à Béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53) dont le projet avait été annoncé le 2 décembre 2019.

L'ensemble du périmètre repris, comprend 35 salariés et réalise un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 10 ME. L'activité Béton bénéficiera en 2020 de ces 6 nouvelles centrales performantes, intégrées dans les comptes consolidés du Groupe au 1er mars.

Avec cette acquisition, le Groupe poursuit sa dynamique d'investissements industriels créatrice de valeur et élargit son offre commerciale dans le Grand Ouest Ainsi, l'activité EDYCEM, axe fort de développement et véritable relais de croissance, étend sa couverture géographique au travers de 33 centrales à Béton Prêt à l'Emploi, du Finistère au Bassin d'Arcachon...