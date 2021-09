Herige et la CAPEB signent un partenariat

(Boursier.com) — Jean -Christophe Repon, Président de La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), et Benoît Hennaut, Président du Directoire de HERIGE, pour les marques VM, EDYCEM, ATLANTEM, acteur de référence dans le Négoce de matériaux de construction, la production de Béton Prêt-à l'Emploi, de Béton Préfabriqué Industriel et la Menuiserie industrielle, ont signé un partenariat.

Ce rapprochement vise à accompagner et conseiller les entreprises adhérentes de la CAPEB pour limiter l'impact de leur activité sur l'environnement, notamment la valorisation des déchets de chantiers et la réduction de leur empreinte carbone.