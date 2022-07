Herige en négociation exclusive pour acquérir Poralu Groupe

(Boursier.com) — ATLANTEM , filiale Menuiserie du groupe Herige annonce être entrée en négociation exclusive avec les actionnaires de Poralu Groupe, basé en région Rhône-Alpes, en vue de l'acquisition potentielle de 100% du capital.

Herige estime que ce projet stratégique majeur permettrait de créer un acteur industriel français de premier plan dans la fabrication sur-mesure de menuiseries et fermetures extérieures pour l'habitat. Poralu dispose d'une offre en Aluminium, PVC et Bois, dédiée à la fermeture sur-mesure de l'habitat (fenêtres, volets, portes, portails, pergolas, etc.) à la fois pour le marché de la construction neuve et de la rénovation avec deux sites de production.

L'ensemble du périmètre emploie près de 250 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 60 ME et de nombreux investissements ont d'ores et déjà été réalisés pour accompagner la croissance future. Herige précise que l'opération pourrait être finalisée au cours des 3 prochains mois.