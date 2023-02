Herige : dans le bon sens ?

(Boursier.com) — Herige monte de 0,8% à 38,70 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé la reprise des actifs des sociétés Coferm'Ing et Coferm'Prod, et renforce ainsi l'offre de produits de menuiserie d'Atlantem. Fondée en 2001 et implantée en Vendée, Coferm'Ing est spécialisée dans la production et commercialisation de coffres en bois sur mesure pour volets roulants, à hautes performances acoustiques et thermiques.

En 2021, le périmètre affiche un chiffre d'affaires de 7,7 ME. L'ensemble sera consolidé dans les comptes à compter du 15 février 2023 au sein de la branche Menuiserie Industrielle du Groupe.

"Ces actifs viendront compléter la gamme Atlantem, mais également enrichir le portefeuille clients du groupe, avec une exposition qui semble plus orientée vers le collectif que l'individuel" commente Portzamparc qui vise un cours de 56 euros en restant à l'achat sur le dossier.