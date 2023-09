Herige chute après la publication des semestriels

(Boursier.com) — Herige chute de plus de 11% à 24,40 euros ce mercredi, alors qu'au titre du premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 455 ME, en croissance de 10,2% par rapport au premier semestre 2022. L'évolution de l'activité est principalement portée par les performances prix et les opérations de croissance externe réalisées en 2022.

Le groupe Herige a rapidement engagé des actions de performance opérationnelle qui ont permis de limiter le recul de l'EBITDA du premier semestre 2023. Celui-ci atteint 28,8 ME, en recul limité de 7,1%, soit une marge d'EBITDA de 6,3% en retrait de 1,2 point par rapport au premier semestre 2022.

Le résultat d'exploitation ressort à 18,3 ME -18,7% par rapport au S1 2022 et le taux de marge d'exploitation s'établit à 4% contre 5,4% un an auparavant. Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2023 s'établit à 9,8 ME vs 14,4 ME par rapport au S1 2022... "Sans surprise au niveau rentabilité, la déception se situe côté DFN" commente Portzamparc qui envisage un discours prudent sur le S2, tout en restant acheteur sur le dossier.