Herige : chiffre d'affaires du 1er trimestre en retrait de 14,6%

(Boursier.com) — Après un début d'année conforme aux attentes du Groupe Herige, l'activité s'est fortement détériorée mi-mars à compter de la mise en oeuvre des mesures de confinement dans le cadre de la pandémie Covid-19. Ainsi, pour les trois premiers mois de l'exercice 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 132,8 ME en retrait de 14,6% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice 2019 dans un contexte de crise sanitaire inédit.

L'activité Négoce de matériaux, bien orientée jusqu'au 17 mars, ressort en baisse de 12,5% à périmètre comparable en raison de la fermeture de l'ensemble des points de vente pendant quelques jours et d'une réouverture très partielle et uniquement à destination des professionnels sur la fin du trimestre.

L'Industrie du Béton poursuivait, sur les deux premiers mois du trimestre, sa progression à deux chiffres avec une hausse continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l'Emploi et dans les produits préfabriqués en béton. À l'issue du trimestre, après l'arrêt complet des chantiers, cette activité s'inscrit en retrait de 14,2% à périmètre comparable.

La Menuiserie industrielle, malgré une bonne dynamique en début d'année, termine en recul de 14,3% à périmètre comparable pénalisée par la fermeture complète des sites mi-mars.

Le Groupe s'attend à ce que la situation liée au Covid 19 continue à exercer une pression importante sur son activité et anticipe un second trimestre "très affecté". Il est cependant prématuré de quantifier les impacts précis sur l'ensemble du semestre.

Par ailleurs, afin de maintenir un niveau de liquidité et une flexibilité bilancielle suffisants, le Groupe a fait la demande auprès de ses partenaires bancaires pour la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État (PGE).

Ces financements renforceront la liquidité immédiate du Groupe et permettront de redémarrer pleinement et efficacement l'ensemble de ses activités pour répondre à la demande de ses clients une fois que les mesures de confinement seront levées.

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2020, le 28 juillet 2020 (après Bourse).