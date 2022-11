Herige boucle la reprise de Poralu Groupe

(Boursier.com) — Le groupe Herige confirme avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de Poralu Groupe, basé en région Rhône-Alpes et spécialisé dans la fabrication sur mesure de menuiseries et fermetures en aluminium, PVC et bois.

Poralu rejoint ainsi ATLANTEM, filiale menuiserie d'Herige, pour former un acteur industriel français de premier plan de la fabrication de menuiseries et fermetures extérieures pour le bâtiment. Poralu devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 ME cette année.

Herige estime que ce nouvel ensemble lui permettra de renforcer sa présence sur un marché en croissance, soutenue par la nouvelle norme environnementale RE2020 pour les logements neufs et par l'accélération de la rénovation des bâtiments pour accroître leur efficacité énergétique.