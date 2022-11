Herige : bonne nouvelle, mais pas de réaction...

(Boursier.com) — Herige reste stable ce mercredi sur les 32,40 euros, alors qu'au titre du 3ème trimestre 2022, le groupe a maintenu une bonne dynamique de croissance malgré un environnement macroéconomique complexe. Le chiffre d'affaires de 173,7 ME enregistre une progression de +9,4% et de +6,6% à périmètre comparable portée par les trois métiers.

Cette évolution bénéficie d'un effet prix, grâce aux actions de performance mises en place, et dans une moindre mesure, d'un effet volume/mix produits favorables... Portzamaprc parle d'une "nouvelle belle publication". De quoi relever son scénario 2022 'top line' de 765,4 ME à 776,5 ME, ainsi que son ROC de 36,3 ME à 39,2 ME et ajuster à la marge son objectif de cours de 53 à 51 euros après mise à jour du DCF.