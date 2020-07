Herige : Benoît Hennaut succèdera à Alain Marion au poste de Président du Directoire

(Boursier.com) — Herige annonce l'arrivée de Benoît Hennaut (59 ans) au sein du Groupe. Après une période de passation, il prendra la suite d'Alain Marion au poste de Président du Directoire, à la mi-septembre.

Ingénieur nucléaire de formation et titulaire d'un diplôme de management de l'université de Louvain (Belgique), Benoît Hennaut cumule de nombreuses expériences dans le domaine de la construction et du bâtiment. Entré dans le Groupe Lafarge en 1992, il prend ainsi la Présidence des activités de développement, d'innovation, de marketing et de performance de la division toiture, basée à Francfort en Allemagne. A partir de 2006, Benoît Hennaut part en Asie pour prendre en charge la Direction des activités du sud-est asiatique puis la Présidence de l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, dont la Chine et l'Inde. Il revient en France en 2010 pour se voir confier la Présidence de Lafarge France. En 2013, il rejoint un des leaders mondiaux de la plasturgie le Groupe Aliaxis (spécialisé dans la gestion de l'eau et de l'énergie) et prend la responsabilité européenne de la branche bâtiment, avant de présider l'ensemble des activités, y compris Bâtiment, Industrie et Infrastructure du Groupe Nicoll en France, au Benelux, au Maroc et en Grèce.

Benoît Hennaut est également Président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites depuis 2018, et membre du Comité stratégique de l'AIMCC une des grandes fédérations professionnelles de la construction.