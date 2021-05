Herige : annonce saluée

Herige : annonce saluée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Herige monte de 3,3% ce mercredi à 38,30 euros, alors que le groupe affiche un début d'exercice très dynamique avec une croissance soutenue de son chiffre d'affaires au 1er trimestre pour atteindre 175,6 ME, en progression de 32,3% (31,4% à périmètre comparable). Afin de s'affranchir d'un effet de base 2020 favorable suite à la mise en place d'une fermeture puis d'une activité partielle des 3 activités liées à la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 comparé à la même période en 2019 est en croissance de 14,1% (12,3% à périmètre constant).

"Les carnets des artisans sont au plus haut (102 jours, +35 jours vs n-1), laissant entrevoir un bon niveau d'activité au T2" commente Portzamparc qui souligne cependant que l'allocation du budget des ménages pourrait ralentir la dynamique à partir du T3, avec des effets de base qui seront particulièrement compliqués... "Notre scénario embarque à présent une croissance 2021 de +11,9% organique à 673,2 ME pour une MOC de 4,1% (+80bp vs n-1). Nous relevons notre objectif de 42,5 à 46 euros" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.